Dylan em flirt com Vera: «Depois de me nomeares, continuei a gostar de ti»

O Secret Story - Casa dos Segredos 9, Dylan conversa em privado com Vera, levando a situação para um tom de flirt. Dylan conta quais foram as primeiras impressões que teve da colega e garante que, mesmo depois de o nomear, continuou a gostar da colega.

Dylan nasceu na Suíça, licenciou-se em Contabilidade e trabalha na gestão da oficina do pai. Assume ter sido mulherengo, mas confessa que a última relação o deixou de coração partido. Competitivo e viciado em vitórias, diz que o seu nível de confiança pode parecer arrogância, mas não é.

Vera, assistente dentária e rececionista de uma clínica de estética, define-se como uma mulher misteriosa. Observadora e atenta aos detalhes, garante que raramente se engana. Extremamente confiante e determinada, a Vera diz que gosta de mexer com a mente dos outros e que sabe guardar segredos como ninguém.

