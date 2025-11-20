Dylan em gesto atrevido com Inês dispara: «Nunca mais arrancamos daqui»

No Secret Story 9, Dylan protagoniza um gesto atrevido com Inês durante um momento de descompressão, deixando a colega surpreendida. Entre brincadeiras e provocações, o concorrente acaba por soltar a frase: «Nunca mais arrancamos daqui», alimentando o clima de cumplicidade.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
