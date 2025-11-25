Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto

Dylan decide abordar Pedro para esclarecer tensões e afirma que o confronto da noite anterior foi desnecessário, sublinhando que o grupo apenas mudou de quarto. Pedro considera que os colegas poderiam ter demonstrado maior empatia após a expulsão de Marisa Susana, mas Dylan critica o facto de Pedro se ter aliado a Liliana para falar mal de si.
Pedro justifica que acredita que Inês permaneceu na casa graças ao poder financeiro de Dylan. A conversa avança e Dylan critica Leandro por se ter colocado à frente de Bruno durante a discussão, reforçando que ninguém pretende partir para a agressão.
Pedro admite que aquele foi o primeiro confronto “cara a cara” no jogo e Dylan conclui que o concorrente errou na forma como atacou Bruna.