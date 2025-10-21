Dylan esclarece polémica com Vera: «Sobre as filhas dela, ela tem zero razão»

No Secret Story 9, a casa ficou em suspenso após a expulsão de Vera. A Voz pediu aos concorrentes que dessem a sua opinião sobre o sucedido, e Dylan aproveitou para esclarecer a sua versão dos acontecimentos. O concorrente negou ter falado diretamente das filhas de Vera durante a dinâmica, explicando que apenas questionou se o exemplo que estava a dar seria o mais adequado. Dylan acrescentou ainda que Vera não pode justificar a sua reação como resultado de “um acumular de situações”, uma vez que o único comentário feito foi nesse contexto.

