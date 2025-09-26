Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer»

No Secret Story 9, Dylan e Vera voltam a ter uma conversa séria sobre a relação de ambos. Vera assumiu estar pouco preocupada com as opiniões exteriores, mas receia que o amigo especial esteja «mal resolvido» com o passado. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

