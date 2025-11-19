Dylan explodiu com Fábio, mas o que saltou à vista foram os risos da Inês

No Extra do Secret Story 9, vemos as imagens completas do conflito mais quente desta semana que aconteceu entre Dylan e Fábio e que levou os concorrentes ao limite. Quase de cara encostada, os concorrentes tiveram de ser chamados à atenção pela Voz. No meio de tudo isto, foi a reação de Inês que não passou despercebida.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

