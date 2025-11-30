Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»

No Secret Story 9, Dylan é chamado ao confessionário. O concorrente confessa a Cristina Ferreira que está com medo da expulsão da noite de hoje. Além disso, o concorrente fala sobre a sua intenção de desistir durante a semana e esclarece o que mudou para não ter tomado essa decisão. Veja tudo.

