Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil»

No Secret Story 9, a manhã começa bem animada e cheia de energia para uns e de forma sombria para outros. No jardim, Dylan profere uma série de ameaças relativamente à postura de Liliana e Fábio e fala em desistir. Bruno dá-lhe alguns conselhos de como deve agir.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

