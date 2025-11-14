Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...»

Após o grande confronto entre o Dylan e o Fábio no Secret Story 9, o ambiente continua bastante pesado e os rivais prosseguem com as acusações. Já separados, Dylan critica o facto de, durante a discussão, Liliana ter-se rido. Acredita que, no exterior, se algum homem se meter com Liliana, Fábio vai espancá-lo. Em simultâneo, na cozinha, Bruna arrasa Liliana por se estar a rir quando estava prestes a acontecer uma agressão.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18