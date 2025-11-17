No Secret Story 9, Dylan afirmou não ter dúvidas de que Pedro gostava de Ana, mas acabou por a perder dentro do jogo. O concorrente comentou que a dinâmica entre ambos mudou por completo e que Pedro deixou escapar a oportunidade.
Dylan garante que Pedro gostava da Ana mas perdeu-a no jogo
- Secret Story
- Hoje às 11:02
