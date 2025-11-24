Dylan goza com lágrimas de Pedro Jorge e deixa os colegas em choque

Durante a cadeira quente desta noite, Pedro Jorge mostra-se muito abalado. Isto depois de na gala ter visto um desenho dos filhos. Ao ver que Pedro Jorge estava em lágrimas, a Voz dá-lhe a oportunidade de deixar a sala e ir respirar fundo. Contudo, nesse momento, Dylan goza com as lágrimas do colega. Veja o vídeo.
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo!
