Dylan implacável com Vera: «Ela é que está a manipular. Isto para mim é descer baixo»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a fazerem as perguntas que há muito têm guardadas. Dylan desentende-se com Liliana, e tudo por causa de Vera e de Fábio. Os concorrentes envolveram-se numa acesa troca de acusações e Dylan garantiu que nunca quis manipular Vera. A conversa descamba. Veja tudo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!