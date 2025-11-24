Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção

No Secret Story 9, a Voz anuncia uma sanção severa: devido aos comportamentos de Bruno e Dylan durante a semana, ambos ficam automaticamente nomeados para a próxima gala caso não sejam expulsos nesta. A decisão cai como uma bomba na casa e deixa os dois concorrentes sob enorme pressão. Neste momento de tenção, Dylan passa-se e interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana.

Bruno, Dylan, Fábio e Inês, estão agora à mercê da decisão dos espectadores. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

BRUNO – 761 20 20 04

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10