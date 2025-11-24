Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção

No Secret Story 9, a Voz anuncia uma sanção severa: devido aos comportamentos de Bruno e Dylan durante a semana, ambos ficam automaticamente nomeados para a próxima gala caso não sejam expulsos nesta. A decisão cai como uma bomba na casa e deixa os dois concorrentes sob enorme pressão. Neste momento de tenção, Dylan passa-se e interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana.

Bruno, Dylan, Fábio e Inês, estão agora à mercê da decisão dos espectadores. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

BRUNO – 761 20 20 04
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

  • Secret Story
  • Há 3h e 18min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa
03:32

Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa

09:40 Ontem
«Quando abre a boca, é sempre para me diminuir»: Em lágrimas, Liliana desabafa com a Voz no quarto
02:01

«Quando abre a boca, é sempre para me diminuir»: Em lágrimas, Liliana desabafa com a Voz no quarto

08:20 Ontem
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

00:16 Ontem
Explosivo: VT expõe má língua e deixa concorrentes boquiabertos
02:25

Explosivo: VT expõe má língua e deixa concorrentes boquiabertos

21:35 23 nov
Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»
04:28

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

18:07 22 nov
Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos»
02:53

Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos»

13:58 22 nov
Mais A ferver

Mais Vistos

A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto
05:48

A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto

Ontem às 19:45
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
03:15

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Há 3h e 15min
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano
02:44

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Há 3h e 14min
A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro
00:50

A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro

Ontem às 19:06
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado
01:38

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

Há 3h e 19min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Há 3h e 23min
Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Ontem às 19:46
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Ontem às 18:39
Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Ontem às 17:48
«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

Ontem às 15:14
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Ontem às 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Ontem às 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

Ontem às 00:16
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
07:22

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

23 nov, 22:43
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Ontem às 19:46
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Ontem às 18:39
Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Ontem às 17:48
«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

Ontem às 15:14
Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

Ontem às 13:13
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Ontem às 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

Ontem às 00:29
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

Ontem às 00:18
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

23 nov, 22:07
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada radiante com chegada de bebé: "Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase"

Bárbara Parada radiante com chegada de bebé: "Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase"

Ontem às 21:16
"O que aconteceu à flacidez?": após mudança drástica, Noélia Pereira mostra-se em soutien... e fala sobre cicatriz!

"O que aconteceu à flacidez?": após mudança drástica, Noélia Pereira mostra-se em soutien... e fala sobre cicatriz!

Ontem às 19:45
Liliana Almeida anuncia grande novidade: "Vai ser feito de uma forma que nunca fiz"

Liliana Almeida anuncia grande novidade: "Vai ser feito de uma forma que nunca fiz"

Ontem às 16:16
Separada de Francisco Monteiro? Bárbara Parada quebra o silêncio!

Separada de Francisco Monteiro? Bárbara Parada quebra o silêncio!

Ontem às 10:54
"Secret Story". Bruno de Carvalho responde a Dylan: "Levaste quatro galhetas"

"Secret Story". Bruno de Carvalho responde a Dylan: "Levaste quatro galhetas"

Ontem às 08:42
Ver Mais Outros Sites