Dylan irrita-se com afirmações de Marisa: «O que estás a dizer é tudo mentira!»

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, os concorrentes estavam no exterior da casa a debater a organização do grupo na hora das refeições, pois o chefe das limpezas desta semana, Bruno, alertou os colegas que não se sentarem todos à mesa é falta de respeito entre todos. Este não gosta de ver uns a comer e outros dispersos, ou pessoas a levantar-se da mesa antes de todos terminarem. Alguns discordaram desta visão e o caos começou. Marisa enervou-se e acusa os colegas de faltas de respeito à mesa. Fez também acusações a Dylan e este reagiu.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

