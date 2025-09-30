Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»

No Secret Story 9, Dylan não poupou críticas a Liliana durante um almoço partilhado com Vera. O concorrente lançou farpas diretas, afirmando: «Achei que as tuas atitudes, para uma mulher de 34… é uma criança». O comentário gerou tensão à mesa e evidenciou a fricção crescente entre Vera, Dylan e Liliana.

No Secret Story 9, na hora do almoço, instala-se um verdadeiro caos entre alguns protagonistas: Leandro, Joana e Marisa Susana. O motivo da discussão e conflito? A comida...

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

