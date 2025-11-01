Dylan perde as estribeiras com Ana Cristina: «Já que estás sempre a tomar conta do que os outros comem»

No Secret Story 9, a limitação dos cereais gerou confusão dentro da Casa. A tensão aumentou quando Dylan perdeu a paciência com Ana Cristina e, num momento de frustração, atirou a taça para cima da bancada que acabou por transbordar. Veja o momento que deixou todos de boca aberta.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!