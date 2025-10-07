Dylan perto do segredo de Liliana: «Alguém foi pedido em casamento quando entramos»

A presença de novas pistas na casa continua a agitar os ânimos e a estimular a imaginação dos concorrentes. Dylan partilhou com Rui as informações que já recolheu sobre indícios de um casamento, e ambos teorizaram sobre a possibilidade de um pedido de noivado ter acontecido no dia da estreia. Embora associem o enigma a Liliana, mantêm a convicção de que a concorrente rejeitou um noivado antes de entrar no jogo.

Durante a manhã, uma nova pista surgiu: uma mesa com grandes quantidades de dinheiro espalhado e uma fotografia de uma família. Bruna e Raquel analisaram o cenário e apontaram para Vera como uma possível protagonista, considerando que poderá pertencer a uma família rica. O facto de Vera e Fábio se conhecerem levou à hipótese de que Fábio tenha sido adotado por uma família milionária, eventualmente ligada à colega.

A especulação estendeu-se ainda a Lídia, com Bruna e Raquel a fazerem comentários depreciativos sobre a concorrente, num momento marcado por trocas de opiniões menos simpáticas.