Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dylan provoca Marisa Susana depois de conflito com Bruno: «Mostra aí os arranhões»

No Secret Story 9, Dylan provoca Marisa Susana, ao pedir-lhe para mostrar os alegados arranhões que Bruno lhe deixou nos braços.

Esta semana foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Hoje às 09:10
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»
04:38

Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»

18:45
Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»
04:07

Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»

18:37
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»
01:46

Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»

18:26
Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens
03:22

Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens

18:20
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente
03:21

Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

18:11
Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito»
06:07

Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito»

18:07
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Hoje às 12:26
Novidades no ranking de Popularidade

Novidades no ranking de Popularidade

Hoje às 12:23
Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Hoje às 09:58
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Hoje às 09:30
Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana
01:11

Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana

Hoje às 12:16
Ver Mais

Notícias

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 28 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 52 min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 2h e 50min
Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Há 3h e 54min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Há 3h e 57min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 28 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 52 min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 2h e 50min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Há 3h e 57min
Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Hoje às 14:43
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Hoje às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
Ver Mais Outros Sites