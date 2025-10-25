Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dylan quer mais com Inês: «Sei que ela tem namorado...»

No Secret Story 9, já de madrugada, Dylan desabafa com Mariana sobre o cansaço e a falsidade que sente na casa. A concorrente observa que muitos têm receio de o confrontar, tal como acontece com Bruno, e questiona se o desânimo de Dylan também se deve à possível expulsão de Inês. O concorrente admite que a ligação entre ambos já vem de algum tempo, embora nunca tenha querido demonstrá-lo. Questionado por Mariana, Dylan confessa que prefere não dizer nada a Inês para não a prejudicar, e a colega aconselha-o a afastar-se um pouco para perceber o que realmente sente.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Hoje às 00:40
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
02:08

Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas

15:20
Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes
06:43

Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes

15:09
Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos»
01:07

Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos»

15:02
O sonho insólito de Liliana. Concorrente recorda noite passada
06:36

O sonho insólito de Liliana. Concorrente recorda noite passada

13:53
Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»
06:53

Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»

00:59
Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar
03:52

Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar

00:27
Mais Vídeos

Mais Vistos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

23 out, 12:18
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Ontem às 18:51
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ontem às 12:52
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira começou o dia de uma forma que ninguém esperava

Cristina Ferreira começou o dia de uma forma que ninguém esperava

Há 1h e 35min
«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

Há 3h e 53min
Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Hoje às 09:31
A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

Ontem às 19:54
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Ontem às 18:51
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira começou o dia de uma forma que ninguém esperava

Cristina Ferreira começou o dia de uma forma que ninguém esperava

Há 1h e 35min
«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

Há 3h e 53min
Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Hoje às 09:31
A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

Ontem às 19:54
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Ontem às 18:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Há 1h e 30min
"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

Hoje às 10:20
Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Hoje às 08:56
Afonso Leitão e Catarina Miranda casaram-se? Veja as fotos!

Afonso Leitão e Catarina Miranda casaram-se? Veja as fotos!

Hoje às 08:11
Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Ontem às 12:38
Ver Mais Outros Sites