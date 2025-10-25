Dylan quer mais com Inês: «Sei que ela tem namorado...»

No Secret Story 9, já de madrugada, Dylan desabafa com Mariana sobre o cansaço e a falsidade que sente na casa. A concorrente observa que muitos têm receio de o confrontar, tal como acontece com Bruno, e questiona se o desânimo de Dylan também se deve à possível expulsão de Inês. O concorrente admite que a ligação entre ambos já vem de algum tempo, embora nunca tenha querido demonstrá-lo. Questionado por Mariana, Dylan confessa que prefere não dizer nada a Inês para não a prejudicar, e a colega aconselha-o a afastar-se um pouco para perceber o que realmente sente.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
