Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo»

No Secret Story 9, Dylan critica as atitudes de Leandro relativas à noite de ontem. Chega a afirmar que Leandro faz isto para "se fazer de vítima". 

No meio de uma festa divertida, após o momento em que Pedro desvendou o segredo de Bruna e deixou um clima mais pesado na casa, todos ouviram a história de superação da concorrente. Na festa, o que saltou à vista foi a postura de Leandro: o concorrente, que já tinha estado isolado no momento do relato de Bruna, manteve-se no seu canto e não se divertiu com os colegas.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 48 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'
05:58

«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'

11:40
«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro
01:46

«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro

11:09
«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa
01:52

«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa

10:44
Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama»
02:16

Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama»

10:33
Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!»
01:16

Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!»

10:31
Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»
01:20

Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»

10:28
Mais Vídeos

Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Ontem às 12:18
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

30 set, 17:46
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas
07:52

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

Ontem às 22:05
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
07:42

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

Ontem às 22:47
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Ontem às 10:23
Ver Mais

Notícias

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Há 1h e 0min
Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Há 2h e 0min
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Há 2h e 8min
Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Ontem às 19:29
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Ontem às 18:57
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Há 1h e 0min
Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»
01:20

Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»

Há 1h e 28min
Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Há 2h e 0min
Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Ontem às 19:29
Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Ontem às 19:21
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Ontem às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
Ver Mais Outros Sites