Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira»

No Secret Story 9, Dylan conversava com Ana Cristina, Inês e Bruno sobre a sua vida e sobre o seu segredo, quando relatou um momento difícil que viveu com a mãe. Numa feia discussão, dirigiu-lhe algumas palavras que se arrepende. A mãe desapareceu durante algumas horas e, quando regressou a casa, mandou o filho sair de casa. Dylan obedeceu e esteve quase 1 ano a viver e a sustentar-se sozinho.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País