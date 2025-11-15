Já chegámos ao whatsapp!
Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira»

No Secret Story 9, Dylan conversava com Ana Cristina, Inês e Bruno sobre a sua vida e sobre o seu segredo, quando relatou um momento difícil que viveu com a mãe. Numa feia discussão, dirigiu-lhe algumas palavras que se arrepende. A mãe desapareceu durante algumas horas e, quando regressou a casa, mandou o filho sair de casa. Dylan obedeceu e esteve quase 1 ano a viver e a sustentar-se sozinho.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

  Secret Story
  Ontem às 19:07
