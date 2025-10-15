Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam. Rui lançou uma questão direta a Vera: «Existia uma vontade tua igual de continuar ou continuaste simplesmente porque viste que ele também queria?» Vera admitiu que a reconciliação com Dylan foi precipitada: «Foi precipitado…». Dylan não deixou de reagir e confessou que o que mais o magoou foram os conselhos de Liliana: «Não é exemplo para ninguém. A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa. Foi só isso que me magoou». O momento gerou tensão e emoção dentro da casa, deixando os concorrentes a refletir sobre relações, conselhos e decisões precipitadas no jogo.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto