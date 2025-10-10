Dylan sem papas na língua sobre Fábio: «Passou 80% do tempo agarrado à Liliana»

No Secret Story 9, durante o Concílio dos Nomeados, os concorrentes foram desafiados a destacar os maiores defeitos e qualidades de quem está em risco de expulsão. Dylan não hesitou em dar a sua opinião e afirmou que quem deveria abandonar a casa no domingo seria Fábio ou Ana. No final, o concorrente ainda lançou uma farpa a Fábio, criticando a sua postura dentro da casa: «Passou 80% do tempo dele agarrado à Liliana.»

