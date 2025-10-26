Dylan sobre Leandro: «Mano a mano, não tinha medo de...»

Durante uma conversa na casa do Secret Story, Dylan revelou que gostava de ir “à chapa” com Leandro para perceber o seu peso. Admite não ter medo e, se saísse, saía de cabeça erguida, pois não ia mais ter de aturar o colega. Se este saísse, também não ia mais ter de o aturar.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
