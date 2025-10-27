Dylan surpreende ao falar de Inês: «Não vai acontecer de todo»

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, a Voz confronta Inês sobre a relação próxima que teve com Vera quando esta estava dentro da casa e agora com o Dylan. Inês diz 'não fingir estar apaixonada" pelo mesmo. Leandro alega que Inês disse que estava "confusa" e esta riposta. No final, a Voz questiona Dylan sobre os seus sentimentos por Inês, e este responde: «Não vai acontecer de todo».

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

