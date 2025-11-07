Já chegámos ao whatsapp!
Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

No Secret Story 9, Dylan protagonizou um momento ternurento ao dar um beijo a Inês, ficando a olhá-la de forma carinhosa. O concorrente confessou ainda ter medo que Inês seja a próxima a deixar a casa, mostrando o quanto está ligado à colega.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Hoje às 14:39
