Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

No Secret Story 9, Dylan protagonizou um momento ternurento ao dar um beijo a Inês, ficando a olhá-la de forma carinhosa. O concorrente confessou ainda ter medo que Inês seja a próxima a deixar a casa, mostrando o quanto está ligado à colega.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
