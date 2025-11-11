Dylan surpreende todos com várias críticas a Inês. E o momento dá que falar

Os concorrentes do Secret Story 9 enfrentaram, esta terça-feira, 11 de novembro, uma nova dinâmica na casa mais vigiada do País. Cada participante teve de avaliar um colega e atribuir-lhe percentagens em várias categorias, entre elas Verdade, Confiança, Manipulação, Carisma, Espontaneidade, Teimosia e Organização.

Dylan foi responsável por avaliar Inês e acabou por surpreender com as suas opiniões sinceras. O concorrente de Viana do Castelo destacou vários aspetos menos positivos da amiga especial, sobretudo no que toca à confiança, espontaneidade e carisma, lembrando episódios anteriores do jogo: «Falhou a minha confiança (...) Não considero que seja uma pessoa carismática». Ainda assim, garantiu que a perceção atual é diferente, reconhecendo uma evolução no comportamento de Inês.