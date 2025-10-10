Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dylan surpreendido com atitude de Vera: «Achei que ela me ia escolher...»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes tiveram de escolher quem é o ovo podre da casa e quem é o ovo dourado. Durante a dinâmica, Vera deu o ovo dourado a Lídia e não a Dylan, deixando-o surpreendido. Ao ser questionado pela Voz, o concorrente confessa que pensou que seria o escolhido.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Secret Story
  • Ontem às 22:27
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»
05:39

Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»

22:57 Ontem
Tenso! Rui acusa Mariana: «Faltaste ao respeito»
06:58

Tenso! Rui acusa Mariana: «Faltaste ao respeito»

22:55 Ontem
Tente não rir! Mariana responde à questão: «Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?»
09:00

Tente não rir! Mariana responde à questão: «Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha?»

22:38 Ontem
Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar»
02:16

Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar»

22:21 Ontem
Marisa lança farpas a Ana Cristina: «Perde oportunidades para estar mas é caladinha»
03:11

Marisa lança farpas a Ana Cristina: «Perde oportunidades para estar mas é caladinha»

22:16 Ontem
Segredo bem guardado? Marisa comenta com Leandro sobre Pedro Jorge: «Parece bondoso»
03:09

Segredo bem guardado? Marisa comenta com Leandro sobre Pedro Jorge: «Parece bondoso»

21:43 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento
05:36

Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento

Ontem às 16:26
Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa
08:27

Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa

Ontem às 18:06
Apanhados? Marisa e Pedro Jorge estão a discutir quando Leandro entra no quarto
02:38

Apanhados? Marisa e Pedro Jorge estão a discutir quando Leandro entra no quarto

Ontem às 19:55
Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»
05:39

Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»

Há 3h e 39min
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

8 out, 23:11
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Ontem às 17:01
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Ontem às 16:59
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Ontem às 15:46
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Ontem às 15:39
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Ontem às 12:04
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Ontem às 17:01
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Ontem às 16:59
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Ontem às 15:46
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Ontem às 15:39
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Ontem às 11:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

Ontem às 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ao lado dos pais e em lugar inesperado: Marta Cruz mostra "tesourinho" com cerca de 30 anos!

Ontem às 20:12
Daniela Santos revela se está solteira e confessa: "Nunca tinha lidado com tanta maldade"

Daniela Santos revela se está solteira e confessa: "Nunca tinha lidado com tanta maldade"

Ontem às 20:07
Francisco Vale toma decisão drástica: "Sempre me senti inseguro"

Francisco Vale toma decisão drástica: "Sempre me senti inseguro"

Ontem às 19:12
Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Ontem às 14:53
Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Ontem às 14:02
Ver Mais Outros Sites