Dylan surpreendido com atitude de Vera: «Achei que ela me ia escolher...»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes tiveram de escolher quem é o ovo podre da casa e quem é o ovo dourado. Durante a dinâmica, Vera deu o ovo dourado a Lídia e não a Dylan, deixando-o surpreendido. Ao ser questionado pela Voz, o concorrente confessa que pensou que seria o escolhido.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
