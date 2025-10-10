Dylan surpreendido com atitude de Vera: «Achei que ela me ia escolher...»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes tiveram de escolher quem é o ovo podre da casa e quem é o ovo dourado. Durante a dinâmica, Vera deu o ovo dourado a Lídia e não a Dylan, deixando-o surpreendido. Ao ser questionado pela Voz, o concorrente confessa que pensou que seria o escolhido.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!