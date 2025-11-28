Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...»

No «Secret Story 9», a tensão entre Dylan e Fábio escalou com uma nova provocação. Dylan atribuiu a Fábio a alcunha de "Action Man da Malveira", sugerindo uma crítica velada à sua postura na Casa. A frase "pode vestir, pintar as unhas..." surge no contexto de uma discussão sobre a submissão de Fábio perante Liliana. A nova alcunha é interpretada como uma forma de Dylan criticar o facto de Fábio ser visto como um "boneco" controlado pela colega.

  • Secret Story
  • Há 38 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes
03:19

Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes

01:29
Liliana «mal-resolvida» com o ex-noivo Zé? Inês e Bruna acreditam que sim: «O Fábio estava ali com vergonha»
02:04

Liliana «mal-resolvida» com o ex-noivo Zé? Inês e Bruna acreditam que sim: «O Fábio estava ali com vergonha»

22:54 Ontem
Leandro perde as estribeiras com Pedro: «És um forçado!»
01:02

Leandro perde as estribeiras com Pedro: «És um forçado!»

22:31 Ontem
Pedro lança farpa a Leandro e deixa-o fora de si: «És o Sandro 3.0. E olha que os Sandros saíram todos»
05:41

Pedro lança farpa a Leandro e deixa-o fora de si: «És o Sandro 3.0. E olha que os Sandros saíram todos»

22:30 Ontem
Ana junta-se a Pedro contra Leandro: «Usas os mesmos argumentos há dois meses, és cansativo»
04:16

Ana junta-se a Pedro contra Leandro: «Usas os mesmos argumentos há dois meses, és cansativo»

22:24 Ontem
Clima aquece! Leandro dança na cara de Pedro após troca de galhardetes
02:23

Clima aquece! Leandro dança na cara de Pedro após troca de galhardetes

22:21 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Ontem às 16:07
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

22 set, 17:25
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Ontem às 15:15
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

25 nov, 09:44
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Há 57 min
Ver Mais

Notícias

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Há 15 min
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Há 57 min
Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro

Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro

Ontem às 19:33
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»

Ontem às 18:34
Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes

Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes

Ontem às 18:06
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Há 15 min
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Há 57 min
Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro

Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro

Ontem às 19:33
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»

Ontem às 18:34
Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes

Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes

Ontem às 18:06
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
Ver Mais Outros Sites