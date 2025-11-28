Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...»

No «Secret Story 9», a tensão entre Dylan e Fábio escalou com uma nova provocação. Dylan atribuiu a Fábio a alcunha de "Action Man da Malveira", sugerindo uma crítica velada à sua postura na Casa. A frase "pode vestir, pintar as unhas..." surge no contexto de uma discussão sobre a submissão de Fábio perante Liliana. A nova alcunha é interpretada como uma forma de Dylan criticar o facto de Fábio ser visto como um "boneco" controlado pela colega.