Dylan 'terminou tudo' com Vera depois de a ver a dançar com outros homens. E de quem é a culpa? Do Pedro

Na Gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira confronta Dylan sobre o que aconteceu entre si e Vera. Dylan diz que ficou incomodado com algumas atitudes de Vera, nomeadamente de ter estado a dançar com o Pedro e Fábio. Dylan admite ter-se sentido provocado por Pedro. Após Dylan 'terminar tudo' com Vera, os dois beijam horas depois. Dylan fala em 'recaídas'.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!