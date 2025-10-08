Dylan triste após teoria dramática sobre o seu segredo: «Só erraste num tema»

No Secret Story, Dylan mostra-se triste após Marisa Susana apresentar uma teoria dramática sobre o seu segredo. Dylan mostra-se abalado e afirma: «Só erraste num tema». Recorde-se que Marisa Susana falhou o segredo e apresentou a teoria: «O Dylan teve um acidente de mota. A namorada estava grávida e o bebé acabou por sobreviver por milagre».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

