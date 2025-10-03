É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana

No Secret Story 9, Fábio não resistiu e declarou-se ao ouvido de Liliana num momento cúmplice e carregado de emoção: «Gosto muito de ti» . A proximidade entre os dois tem vindo a crescer e, longe dos olhares atentos dos restantes colegas, o concorrente deixou escapar palavras que podem mudar a dinâmica dentro da casa mais vigiada do País.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.