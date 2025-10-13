Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

É dia de festa! Ana completa 26 anos e acaba em lágrimas com surpresa da família

No Secret Story 9, Ana completa 26 anos e celebrou-os ao lado de todos os colegas. Contra todas as expectativas, perdeu-se em elogios a todos os concorrentes. Recebeu ainda um presente da família que a deixou em lágrimas. Veja tudo.  

Acompanhe ao minuto todas as novidades do Secret Story 9

  • Hoje às 16:30
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno
05:07

De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno

20:05
«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?
02:50

«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?

20:02
Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro
03:42

Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro

20:00
Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala
04:09

Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala

19:49
«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina
05:02

«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina

19:27
«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge
05:02

«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge

19:24
Mais Vídeos

Mais Vistos

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Hoje às 10:12
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Hoje às 16:50
Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

27 set, 21:32
Ver Mais

Notícias

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Há 1h e 10min
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Há 1h e 15min
Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Há 2h e 20min
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Há 3h e 13min
«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

Há 3h e 45min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Há 1h e 10min
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Há 1h e 15min
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Há 3h e 13min
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Hoje às 16:50
Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Hoje às 16:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

Hoje às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Hoje às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De costas voltadas com Afonso Leitão? Revelada atitude drástica de Marcelo Palma e Rita Almeida!

De costas voltadas com Afonso Leitão? Revelada atitude drástica de Marcelo Palma e Rita Almeida!

Há 2h e 56min
As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Hoje às 16:23
Após perder peso, Noélia Pereira revela exames médicos e alarma fãs: "Será normal?"

Após perder peso, Noélia Pereira revela exames médicos e alarma fãs: "Será normal?"

Hoje às 15:09
Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Ontem às 23:37
Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Ontem às 19:59
Ver Mais Outros Sites