E foi assim que Dylan voltou à casa após a ‘desistência’

Após conversar com a Voz, o Dylan é consolado pelo Bruno e pela Inês que o incentivam a evitar sentir-se culpado por algo que não fez. Pouco depois, o Dylan diz à Marisa Susana que voltou e a concorrente confirma que já sabia que ele não desistia e aconselha-o a conter-se mais nas palavras. Já com a Liliana, Marisa e Pedro, a Marisa Susana conta a novidade e juntos gozam com a situação.

