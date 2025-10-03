«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário

No Secret Story 9, Marisa desabafou em lágrimas com os colegas, revelando que vai passar o seu aniversário “longe dos seus”. O que os restantes concorrentes desconhecem é que o marido de Marisa se encontra, na realidade, dentro da casa.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
