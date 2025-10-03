«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário

No Secret Story 9, Marisa desabafou em lágrimas com os colegas, revelando que vai passar o seu aniversário “longe dos seus”. O que os restantes concorrentes desconhecem é que o marido de Marisa se encontra, na realidade, dentro da casa.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.