É Natal! Concorrentes trocam presentes entre si, mas nem todos ficam satisfeitos com o que recebem

No Secret Story - Casa dos Segredos, é tempo de troca de presentes do amigo secreto e todos se mostram entusiasmados. O Diogo oferece ao João umas meias com a sua fotografia, deixando o concorrente muito satisfeito. Por sua vez, o João oferece uma t-shirt com a sua cara à Renata, que diz, na brincadeira, que a vai queimar. A Renata oferece um dicionário em branco ao Gonçalo, alegando que ele atribui o seu próprio significado às palavras. A Margarida oferece uma cenoura de peluche ao Diogo, lembrando que foi uma marca do amigo ao longo do programa.