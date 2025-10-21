É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora»

Antes de adormecer, Liliana afirmou a Fábio que não confiava nele e que o melhor seria afastarem-se. No entanto, na manhã seguinte, a concorrente procurou o colo do rapaz para retomar a conversa. Fábio voltou a declarar que está apaixonado, mas Liliana manteve-se convicta de que está a fazer figura de “palhaça” nesta história e acusou-o de ser um mentiroso compulsivo. A discussão entre os dois intensificou-se e o entendimento continua distante.