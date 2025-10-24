«É o ranço que anda nesta casa»: Bruno Simão 'ataca' Leandro

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story 9, a Voz avisa os concorrentes que está na hora de ler os mexericos. Liliana lê o mexerico de Leandro sobre Raquel: «A liderança da Raquel subiu-lhe à cabeça, parece que está a revelar quem realmente é». Bruno Simão parece discordar completamente deste mexerico e a confusão com Leandro instala-se. 

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

  • Secret Story
  • Há 20 min
