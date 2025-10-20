Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

No Especial do Secret Story 9, a Voz anuncia a sua decisão: Vera está expulsa da casa mais vigiada do País. 

Vera e Dylan protagonizaram uma das cenas mais polémicas desta edição, com uma discussão que acabou da pior forma. Tudo começou após uma tensão acumulada na casa, intensificada por provocações e desentendimentos entre os dois concorrentes. Dylan terá mencionado detalhes pessoais da vida de Vera, incluindo referências às suas filhas, o que fez a concorrente perder o controlo.

O confronto ocorreu diante dos colegas, que ficaram em choque e sem saber como reagir à situação. A agressão, embora breve, foi suficiente para gerar grande polémica dentro e fora da casa, com os fãs do programa a reagirem imediatamente nas redes sociais.

Depois do episódio, Vera e Dylan foram confrontados com as imagens. Vera explicou os motivos que a levaram a agir daquela forma, enquanto Dylan deu a sua versão, revelando os sentimentos e intenções por detrás das atitudes. O incidente levou a discussões sobre limites, respeito e convivência no jogo, tornando-se um dos momentos mais comentados e virais da edição.

Em resumo, o episódio marcou profundamente a dinâmica da casa, afetou a relação entre os dois concorrentes e gerou repercussão mediática, colocando a discussão sobre comportamentos e limites no centro das conversas do público e dos comentadores do programa.

A noite pós-gala do Secret Story ficou marcada por fortes emoções e momentos de pura tensão. Após uma madrugada intensa, onde o confronto entre Vera e Dylan incendiou as redes sociais, o ambiente na casa aqueceu ainda mais com a expulsão da concorrente, por decisão soberana da Voz. 

  • Secret Story
  • Ontem às 21:55
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira
27:04

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira

23:52 Ontem
Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País
03:11

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

22:18 Ontem
Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida
04:29

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

22:12 Ontem
Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»
04:30

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

22:06 Ontem
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan
03:50

Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan

21:58 Ontem
Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa
04:59

Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa

21:53 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida
04:29

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

Ontem às 22:12
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story
01:45

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

Ontem às 21:55
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan
03:50

Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan

Ontem às 21:58
Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira
27:04

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira

Ontem às 23:52
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Ver Mais

Notícias

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Ontem às 23:14
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Ontem às 23:01
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

Ontem às 23:00
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Ontem às 21:39
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Ontem às 19:23
«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Ontem às 16:06
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

19 out, 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

19 out, 18:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

Ontem às 21:53
Marie revela que está noiva de namorado 32 anos mais velho e fãs atiram: "Estás a ter um episódio maníaco"

Marie revela que está noiva de namorado 32 anos mais velho e fãs atiram: "Estás a ter um episódio maníaco"

Ontem às 19:09
Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Inacreditável! Agressão de Vera esconde coincidência impressionante... que envolve pontapé de Marco!

Ontem às 17:16
"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

"Secret Story". Francisco Vale sobre concorrente: "Definição de uma boa mãe"

Ontem às 15:18
Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Pedro Crispim fala sobre emotivo reencontro: "No final, demos a mão"

Ontem às 12:57
Ver Mais Outros Sites