Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«É uma pessoa agressiva»: Fábio insiste na sua teoria sobre concorrente

No Secret Story 9, Fábio, Liliana e Lídia conversam sobre como reagiriam caso fossem agredidos dentro da casa. Depois, Fábio persiste na sua teoria sobre concorrente, que acha que é "agressivo" e que isso se irá revelar ao longo do tempo. 

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

  • Secret Story
  • Há 2h e 21min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»
01:31

Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»

16:10
Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...»
11:25

Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...»

16:01
Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»
01:02

Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»

14:25
O abraço de Fábio a Liliana e a nova teoria em cima da mesa: «Pode ser estratégia para nos separar»
01:38

O abraço de Fábio a Liliana e a nova teoria em cima da mesa: «Pode ser estratégia para nos separar»

12:59
«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana
01:12

«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana

12:53
Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos
02:46

Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos

12:28
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva
06:14

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva

Hoje às 09:57
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Ontem às 09:05
Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos
06:23

Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos

Hoje às 10:43
Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos
02:46

Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos

Hoje às 12:28
«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana
01:12

«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana

Hoje às 12:53
Ver Mais

Notícias

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Há 30 min
Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Há 1h e 37min
Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Há 2h e 22min
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ontem às 19:14
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso

Há 1h e 37min
Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Há 2h e 22min
Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

Há 2h e 38min
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Ontem às 21:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Há 1h e 8min
Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Hoje às 11:17
Igor Rodríguez faz revelação sobre Lisa Schincariol: "Não fazia ideia"

Igor Rodríguez faz revelação sobre Lisa Schincariol: "Não fazia ideia"

Hoje às 10:58
Após sete anos, Bruno de Carvalho desabafa sobre coincidência... que envolve as filhas: "Ainda hoje me custa a acreditar!"

Após sete anos, Bruno de Carvalho desabafa sobre coincidência... que envolve as filhas: "Ainda hoje me custa a acreditar!"

Hoje às 10:00
Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Ontem às 17:56
Ver Mais Outros Sites