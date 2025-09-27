«É uma pessoa agressiva»: Fábio insiste na sua teoria sobre concorrente

No Secret Story 9, Fábio, Liliana e Lídia conversam sobre como reagiriam caso fossem agredidos dentro da casa. Depois, Fábio persiste na sua teoria sobre concorrente, que acha que é "agressivo" e que isso se irá revelar ao longo do tempo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

