«Ela é perigosa»: Liliana manda 'tacada' sobre concorrente e esta entra no quarto segundos depois

No Secret Story 9, Liliana e Lídia estão no quarto e parecem estar a "conspirar" contra a concorrente Raquel e tentam "alertar" Vera sobre a mesma. Liliana diz que Raquel é "perigosa" em jeito de murmúrio, mas segundos depois, Raquel entra no quarto.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto