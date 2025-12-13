Já chegámos ao whatsapp!
«Ela é um milagre da aldeia»: Pedro Jorge cada vez mais perto do segredo de Ana

No Extra do Secret Story 9, Leandro começa com as suas teorias sobre o segredo de Ana e coloca toda a gente a rir-se. Depois, vai para o quarto rosa e continua a falar disso, agora com Liliana e Inês, enquanto Ana ouve tudo atrás da porta e não contém o riso. Pedro Jorge acaba por dizer uma frase certeira sobre o segredo de Ana, mas logo muda para outra teoria. Já Fábio parece ter uma teoria bem rebuscada... 

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

  • Secret Story
  • Há 1h e 51min
Em dia de limpezas, o "rei" Leandro vê os "súbditos" ao sol e manda tirada que deixa tudo a rir

Dizem a Marisa que Leandro nunca iria registar o seu segredo, mas Marisa leva resposta surpreendente do amigo
«No domingo, vou-me embora com quase todo o dinheiro da casa»: Leandro conta o que ouviu e deixa Marisa com medo?
Depois do funk vem a "poeira": Leandro acorda animado a cantar e a dançar na cama
Bom dia, alegria! Leandro começa o dia com dança surpreendente... debaixo dos lençóis
Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um
Pedro descobre tudo o que concorrente disse sobre ele e deixa ameaça para domingo: «Espera pela "pancada"»
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Ex-concorrente do "Big Brother": "A polícia disparou contra nós"

Com filha bebé, Francisco Macau explica ausência: "As duas últimas semanas foram difíceis"

Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

