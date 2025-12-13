«Ela é um milagre da aldeia»: Pedro Jorge cada vez mais perto do segredo de Ana

No Extra do Secret Story 9, Leandro começa com as suas teorias sobre o segredo de Ana e coloca toda a gente a rir-se. Depois, vai para o quarto rosa e continua a falar disso, agora com Liliana e Inês, enquanto Ana ouve tudo atrás da porta e não contém o riso. Pedro Jorge acaba por dizer uma frase certeira sobre o segredo de Ana, mas logo muda para outra teoria. Já Fábio parece ter uma teoria bem rebuscada...

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:



ANA – 761 20 20 01



INÊS – 761 20 20 10



LILIANA – 761 20 20 14

