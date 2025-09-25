«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera

Ao Minuto

16:36
16:36
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...» - Big Brother
02:05

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»

16:17
16:17
Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio» - Big Brother
02:49

Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio»

16:00
16:00
Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...» - Big Brother
03:48

Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...»

15:57
15:57
Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar» - Big Brother
01:07

Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar»

15:54
15:54
Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa» - Big Brother
00:57

Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa»

15:53
15:53
Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me» - Big Brother
02:38

Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me»

15:46
15:46
Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...» - Big Brother
01:45

Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...»

15:42
15:42
Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto» - Big Brother
02:21

Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto»

15:36
15:36
Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...» - Big Brother
06:08

Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...»

15:36
15:36
Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!» - Big Brother
01:47

Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!»

15:35
15:35
«Posso estar a fazer comichão»: Pedro reage a mensagem anónima (muito) amarga - Big Brother
09:50

«Posso estar a fazer comichão»: Pedro reage a mensagem anónima (muito) amarga

15:17
15:17
Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram» - Big Brother

Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

15:15
15:15
Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?» - Big Brother
05:36

Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?»

15:08
15:08
Vera exalta-se com Dylan: «Agora vais-me ouvir! Estás a prejudicar-me!» - Big Brother
06:48

Vera exalta-se com Dylan: «Agora vais-me ouvir! Estás a prejudicar-me!»

15:03
15:03
«Vamos supor que eu gosto de mulheres...»: Vera continua a disparar contra Dylan - Big Brother
02:28

«Vamos supor que eu gosto de mulheres...»: Vera continua a disparar contra Dylan

15:01
15:01
Vera perde a cabeça com Dylan e dá-lhe raspanete: «Se não tenho vontade, não vou fazer» - Big Brother
05:01

Vera perde a cabeça com Dylan e dá-lhe raspanete: «Se não tenho vontade, não vou fazer»

14:56
14:56
Dylan com ciúmes de Vera... e Bruno: «É inevitável não ver os olhares» - Big Brother
05:10

Dylan com ciúmes de Vera... e Bruno: «É inevitável não ver os olhares»

14:52
14:52
«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera - Big Brother
01:58

«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera

14:43
14:43
Ana está interessada num homem da casa? As revelações surpreendentes: «Vai criar assunto» - Big Brother
04:12

Ana está interessada num homem da casa? As revelações surpreendentes: «Vai criar assunto»

14:22
14:22
Dylan desiste de Vera?: «Deixa de fazer sentido, não me puxa...» - Big Brother
01:38

Dylan desiste de Vera?: «Deixa de fazer sentido, não me puxa...»

14:19
14:19
Liliana lança farpa: «Se não sair a Carina, não sei o que estou aqui a fazer» - Big Brother
02:39

Liliana lança farpa: «Se não sair a Carina, não sei o que estou aqui a fazer»

14:10
14:10
«Quer aparecer à pala dele?»: Dylan dá 'estoiro' a Ana e defende Pedro Jorge - Big Brother
01:46

«Quer aparecer à pala dele?»: Dylan dá 'estoiro' a Ana e defende Pedro Jorge

13:03
13:03
Dylan quer afastar-se de Vera? «Já percebi que alguma coisa não está bem» - Big Brother
05:10

Dylan quer afastar-se de Vera? «Já percebi que alguma coisa não está bem»

12:54
12:54
Dylan desabafa: «A figura de otário, quem está a fazer sou eu» - Big Brother
02:24

Dylan desabafa: «A figura de otário, quem está a fazer sou eu»

12:35
12:35
Liliana provoca grupo rival: «Sabem qual é a vossa cena agora? Rebaixar os outros» - Big Brother
05:33

Liliana provoca grupo rival: «Sabem qual é a vossa cena agora? Rebaixar os outros»

«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera

  • Há 1h e 56min
«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera - Big Brother

No Secret Story 9, Inês, Lídia e Liliana falam sobre o afastamento de Vera e de Dylan. Inês garantiu que Vera não se afastou de Dylan por estar interessada em Bruno, mas sim por estar interessada nela. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

 

Temas: Ines Vera

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»
02:05

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»

Há 12 min
Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio»
02:49

Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio»

Há 31 min
Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...»
03:48

Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...»

Há 48 min
Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar»
01:07

Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar»

Há 51 min
Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa»
00:57

Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa»

Há 54 min
Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me»
02:38

Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me»

Há 55 min
