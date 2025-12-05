«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana

No Secret Story 9, depois do Especial, Liliana aproveitou para provocar Inês. A concorrente dirigiu-se à colega e disse repetidamente: «Eu sou mesmo de confiança, Inês». Mais tarde, na cozinha Ana, Bruna e Inês criticam a postura de Liliana dentro da casa.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18