«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna

No Especial do Secret Story 9, está na hora de juntar Bruna e Marisa no confessionário para uma conversa que promete levar as concorrentes à emoção. O motivo? As imagens que Marisa assistiu de Bruna a criticar Marisa por esta lhe ter feito uma pergunta sobre a sua doença e sobre o facto de Bruna ter dito que Marisa aparentava ser mais velha do que aquilo que é na realidade. Neste primeiro momento, Marisa, visivelmente frágil e emocionada, não contém as lágrimas e Bruna faz um pedido de desculpa em que justifica as suas ações para com a colega. 

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  Secret Story
  Ontem às 22:19
