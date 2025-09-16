«Ela faz o meu género... é o meu ideal da mulher»: Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9, vemos um conjunto de imagens quentes, nas quais Pedro Jorge, Marisa e Ana são os protagonistas. Pedro tem a missão de fingir que se está a apaixonar por Ana, mas Pedro é na verdade casado com Marisa. Já Marisa, não está a achar graça nenhuma à aparente aproximação de ambos. No confessionário, Cristina Ferreira questiona Pedro sobre Ana, e Pedro faz revelações exclusivas.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

