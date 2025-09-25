«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna

No Secret Story 9, Bruna tem sido alvo de críticas dentro da casa. Lídia acusa-a de se envolver em todas as discussões apenas para “aparecer”, enquanto Liliana vai mais longe e descreve a concorrente como maliciosa, sugerindo que os seus comportamentos são intencionais e estratégicos.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país