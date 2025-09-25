«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna

No Secret Story 9, Bruna tem sido alvo de críticas dentro da casa. Lídia acusa-a de se envolver em todas as discussões apenas para “aparecer”, enquanto Liliana vai mais longe e descreve a concorrente como maliciosa, sugerindo que os seus comportamentos são intencionais e estratégicos.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país