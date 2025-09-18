«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente

No Secret Story 9, a tarde ficou marcada por momentos de tensão e troca de acusações entre Marisa Susana e Lídia. Durante a discussão, Lídia criticou a colega, acusando-a de manter “conversas de rotunda”, ou seja, diálogos que não chegam a conclusão nenhuma. A polémica não ficou por aí. Ana tomou o partido de Lídia e reforçou a ideia de que Marisa Susana pode estar a adotar uma postura manipuladora dentro da casa, destacando ainda que a concorrente apresenta diferentes opiniões consoante a situação. No Especial, Cristina Ferreira, acabou por confrontar as concorrentes sobre a situação e Ana acusou Marisa Susana de ser incoerente.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
