«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

No Secret Story 9, Pedro fica incomodado por Marisa estar interessada no jogo do Fábio e acredita que a companheira desvaloriza certas atitudes do concorrente, nomeadamente, a tradição de Natal que atribuiu a Ana: «Deitar o lixo fora». Por outro lado, Marisa acredita que o concorrente devia estar mais preocupado com as opiniões da Ana sobre a sua relação.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

  • Secret Story
  • Há 2h e 51min
