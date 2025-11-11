«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa

No Secret Story 9, Leandro continua a considerar que Pedro e Marisa estão ligados, e tudo por causa da forma como o concorrente fala com a colega. Ana não acredita nas teorias de Leandro e os dois trocam pontos de vista. Veja tudo.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

